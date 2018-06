Bruno de Carvalho divulga mensagens que enviou a Rafael Leão

SMS revela pedido de desculpa do presidente do Sporting pelas agressões de Alcochete.

Bruno de Carvalho revelou esta quinta-feira uma troca de mensagens com Rafael Leão, que rescindiu contrato com o clube esta quinta-feira.Na missiva pode ler-se um pedido de desculpas do presidente ao plantel na madrugada após as agressões de Alcochete e uma mensagem mais recente, que será do último domingo. Bruno dá os parabéns a Leão pelo seu aniversário e este responde "Obrigado, estamos juntos Boss".O presidente do Sporting referiu-se a estas mensagens na conferência de imprensa que deu horas antes, manifestando a sua estranheza pela ansiedade que Rafael diz estar a viver após os ataques, quando, segundo Bruno, o jogador não só não foi agredido como tem continuado a falar com o presidente.