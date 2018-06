Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafael Leão também apresentou rescisão do Sporting

A confirmar-se, o avançado torna-se o nono jogador a sair do clube

19:40

Rafael Leão apresentou carta de rescisão do Sporting, avança a TVI24.



Nos últimos dias já tinha sido noticiada a possibilidade de o avançado poder sair do clube.



A confirmar-se, o jogador torna-se assim o nono a sair do clube presidido por Bruno de Carvalho.



A saída de Rafael Leão acontece no mesmo dia em que Rúben Ribeiro e Battaglia apresentaram as suas cartas de rescisão, alegando justa causa.



(Em atualização)