"Rescisões só têm por fundamento o dinheiro", diz Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting reage à saída de mais jogadores e à interdição das assembleias gerais.

20:45

Sobre a rescisão de Rafael Leão, Bruno foi irónico: "Falaram horas e horas do Rúben Ribeiro mas foram incapazes de mostrar as mensagens com ele. Não mostraram a parte em que ele no meio dos tremores me ia mandando corações verdes. Rafael Leão ainda ontem tentei falar, porque fomos avisados que isto ia acontecer hoje, para se dizer que o Sporting hoje morreu. Ontem tentei falar com o pai, já percebi que outros valores falaram mais alto. Espero que os sportinguistas percebam. Tentei alertar o pai, o Rafael ainda voltou a meter Sporting na página, mas os valores ou o tremor ainda foram maiores hoje. O Leão está esquecido do depoimento que deu na GNR sobre Alcochete, em que disse sobre os agressores: 'Olá estás bom, até reconheci alguns amigos'"

Bruno de Carvalho reagiu esta quinta-feira à chegada de três novas cartas de rescisão de jogadores, e à decisão do tribunal cível de Lisboa que proíbe as assembleias gerais marcadas para os dias 17 de junho e 23 de julho."Há nove jogadores que vão perder os processos com o Sporting. Não tenho dúvida nenhuma, temos os melhores advogados do Mundo (...) Tenho a certeza que a FIFA vai atuar porque não vejo clube nenhum que tenha vontade de comprar jogadores. As minutas são todas iguais. Portanto, se aquilo que está ali fosse motivo de justa causa, que não é, o futebol mudou. Se alguém contratar 3 ou 4 indivíduos para bater no Neymar, ele vai embora, o PSG perde 200 milhões e ainda tem de pagar o salário até ao fim", afirmou.

"Os jogadores foram enganados e já perceberam, porque tenho vários empresários de jogadores que rescindiram a perguntar se a partir de amanhã podemos negociar", revela o presidente leonino.



Novas críticas a Jaime Marta Soares

Sobre a batalha jurídica em curso, Bruno voltou a ser muito crítico em relação a Marta Soares.



"Isto não é um assalto, é qualquer coisa de inenarrável", afirma Bruno sobre a sua suspensão. O presidente do Sporting diz que ele e os outros elementos da direção foram "expulsos de sócios do clube" e não suspensos, como foi anunciado.

"Esta decisão [do Tribunal Cível de Lisboa] diz para não se fazerem as AG de dia 17 e 21. Nós não fomos ouvidos. Quando dizem que a CT em princípio não está nos estatutos, isso não quer dizer nada, zero. Não tornaram nada ilegal. É mentira. A única providência cautelar que pedia para declarar a CT ilegal, foi indeferida. Jaime Marta Soares não tem nada na mão a não ser uma decisão que foi a AG de dia 17 ser já tomada de forma rápida e precipitada pelo tribunal, mas foi só por isso."



O presidente leonino volta a garantir: "Não nos demitimos".

"Juiz acha que sócios são destituídos de inteligência"





"O juiz que promoveu esta decisão achou que os sócios que iam às AG de 17 e 21 são destituídos de inteligência. É o que lá está escrito. O juiz disse isso, porque podiam correr o risco de tomar decisões erradas. Mas isso não é o risco de qualquer AG? Os sócios podem sempre tomar uma decisão errada. Isto não faz sentido, mas cá estamos para acatar. Achamos que o juiz foi indelicado para os sócios do Sporting. Para ele não tinham capacidade de distinguir as coisas. Tenho pena porque não tenho os sócios como inaptos."



"Agora podemos fazer várias coisas. Primeiro a AG de dia 23 está ferida de ilegalidade. As AG de dia 17 e 21 não as podemos fazer. Mas lembrem-se disto: eram para dar a voz aos sportinguistas. A de 17 era para cumprir um dever legal, apresentação de orçamento, ouvir os sportinguistas e promover uma ou outra alteração jurídica. Na AG de 21 de julho, os sócios iam escolher a nova MAG e o Conselho Fiscal e Disciplinar."

Sobre as Assembleias Gerais de dia 17 e 21, o presidente afirma que o objetivo era apenas ouvir os sportinguistas.