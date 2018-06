Bruno de Carvalho quer impugnar a Assembleia Geral e vai a eleições

Ex-presidente leonino reagiu à nomeação de Sousa Cintra para presidente da SAD.

20:11

Agora acabou. Querem guerra, eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu!", pode ler-se numa publicação na sua página de Facebook, depois de este sábado ter sido destituído da presidência do Sporting com 71% dos votos a favor.



" Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os 'podres' e os Viscondes! Vou à luta", escreveu também o ex-presidente do clube leonino.





Bruno de Carvalho reagiu este domingo à decisão da Comissão de Gestão de nomear Sousa Cintra como presidente da SAD. O antigo presidente dos leões afirma que vai a eleições e que vai impugnar a Assembleia Geral.Recorde-se que Bruno de Carvalho havia dito anteriormente que, caso fosse destituído da presidência do clube leonino, ia afastar-se totalmente do clube, deixando de ser adepto do Sporting Bruno de Carvalho tinha ainda afirmado que, se fosse afastado, deixava de ser sócio e de acompanhar o clube, mas alterou esta decisão depois da nomeação de Sousa Cintra para a presidência da SAD.

"Calma. O homem do tremoço vai ser Presidente do quê? Da SAD???

Chega!!!!

Se é assim que o Torres Pereira quer então vou à luta!

Não Sousa Cintra, não és o Presidente da SAD pois para isso tens de passar por muitos passos.

Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu!

Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes!

Eu vou à luta!

Por muito que me queira afastar, não consigo! Bem sei o que disse amargurado, traído, ferido, que não queria ser mais adepto nem sócio, mas NÃO consigo... Amo-te Sporting CP e quero continuar a acreditar num Sporting CP sem Viscondes ou com eles remetidos ao seu lugar: calados!!

Eu vou impugnar, como sócio esta AG, e vou a eleições. E se estes tipos da putativa comissao disciplinar me quiserem expulsar de sócio, dia 30 encontramo-nos na AG pois tenho direitos que não vou abdicar! Chega de afinações!

Eu bem queria mas não consigo. Eu fico com o ordenado congelado, sem receber nada de nada, mas vou à luta pelos milhares que não querem mais os Viscondes ou aqueles que querem assaltar o Sporting CP!

Eu posso perder mas sim: não vou desistir!

Até que os sócios me abandonem em definitivo quero acreditar que pode existir um Sporting CP renovado e sem Viscondes!

Esta conferência de imprensa tirou-me do sério! Abutres arrogantes...

Vocês são do Campo Grande Futebol Club... Nós somos do Sporting Clube de Portugal! Um Clube popular e não de Cascais ou de semi-ricos!!!"