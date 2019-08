Bruno Fernandes vai vestir a camisola do Real Madrid só em 2020

Bruno Fernandes vai vestir a camisola do Real Madrid, mas só em 2020, apurou o. O clube espanhol já terá chegado a acordo com o Sporting pelo passe do jogador e está disposto a pagar os 70 milhões de euros exigidos por Frederico Varandas.A venda, sabe o, terá sido desbloqueada esta semana no Mónaco, à margem dos sorteios da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.O cenário mais provável é o de que a saída aconteça no mercado de inverno, em janeiro, mas não está descartada a hipótese de acontecer no final desta época ou nas últimas horas do mercado de verão, que fecha esta segunda-feira (dia 2 de setembro). O timing da transferência dependerá das necessidades do plantel de Zinedine Zidane, que está desfalcado devido às lesões de alguns jogadores, como Isco.Com o capitão do Sporting a ficar em Alvalade mais uma época, a SAD leonina ver-se-á obrigada a melhorar as condições contratuais do jogador, que recebe cerca de um 1,6 milhões de euros limpos por temporada.A possibilidade de Bruno Fernandes rumar a Madrid foi ainda aventada por Daniele Pradè, diretor desportivo da Fiorentina (Itália). "É provável que o Sporting tire Raphinha do mercado porque Bruno Fernandes vai para o Real Madrid por 70 milhões de euros", afirmou esta sexta-feira o responsável pelo futebol do clube italiano, na apresentação do reforço Dalbert."Por mim, o mercado já tinha fechado. Seria sinal de que o Bruno tinha ficado connosco. Quero que ele fique. É um jogador de grande qualidade. Mas, no futebol, nunca se sabe. Vamos ver o que acontece", disse esta sexta-feira Marcel Keizer."Espero conseguir mais um ou dois jogadores. Será difícil porque [o mercado] está quase a fechar. Toda a gente sabe que estamos à procura de um avançado [após a saída de Bas Dost] e os dirigentes estão a trabalhar nisso", admitiu Keizer, que não revelou qual a posição do segundo jogador."É uma equipa que joga bem futebol, mas estamos preparados e queremos ganhar. Vai ser um jogo com duas equipas de qualidade e temos de lutar para ganhar", disse Keizer, na antevisão do jogo (este sábado, às 19h00, em Alvalade) com o Rio Ave.Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve no Mónaco, onde acompanhou o sorteio da fase de grupos da Liga Europa. O dirigente recusou falar sobre Bruno Fernandes: "Só falo sobre o sorteio" (mais informação na página 34)."O Sporting não comenta a vida de outros clubes, mas considera inoportuna e leviana a forma como, nesta altura, se abordam questões de mercado", disse Hugo Viana, diretor desportivo, sobre as recentes declarações de Daniele Pradè.Gonzalo Plata integra a lista de convocados para o jogo com o Rio Ave e pode estrear-se pela equipa principal em Alvalade, na quarta jornada do campeonato.Iker Casillas deixou uma mensagem de despedida a Wesley Sneijder, que anunciou o final da carreira este mês. "Foi um prazer jogar contigo e contra ti. És uma excelente pessoa e desejo-te muita sorte. Um abraço, craque", disse o guarda-redes.