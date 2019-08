Frederico Varandas à caça dos milhões de Bruno Fernandes

Em contagem decrescente para o fecho do mercado (final da próxima segunda-feira, dia 2 de setembro) Frederico Varandas, presidente do Sporting, desdobra-se em esforços no sentido de abrir caminho à venda da sua joia da coroa, o médio Bruno Fernandes.O dirigente leonino está no Mónaco, acompanhado de Hugo Viana, diretor desportivo, e de Salgado Zenha, diretor financeiro, onde além de acompanhar o sorteio da fase de grupos da Liga Europa, que se realiza esta sexta-feira, tenta aproveitar a presença de dirigentes de clubes da alta roda do futebol europeu para desenvolver contactos tendentes a um eventual negócio.Jorge Mendes é peça-chave neste processo. O super-agente, tal como otem dado conta, está mandatado para estabelecer contactos com decisores de alguns dos potenciais interessados na aquisição do médio leonino. Já esta quinta-feira – dia em que teve lugar o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões – Mendes (que, sabe o, tem andado numa verdadeira roda-viva nestes dias finais do mercado de verão) manteve conversas com dirigentes de diversos clubes, entre os quais o Real Madrid e o Atlético Madrid.O Mónaco, de Leonardo Jardim, também entrou no rol. Sem fumo branco, para já. Frederico Varandas mantém firme intenção de não baixar o valor que exige pelo passe do jogador, 70 milhões de euros. Dinheiro tido como essencial para o equilíbrio das contas da SAD, nesta temporada.Apesar de a venda de Bruno Fernandes ser considerada um ato de gestão prioritário, a SAD prepara-se para a eventualidade de o jogador se manter em Alvalade até ao mercado de inverno.Um esforço que implica, todavia, novas condições contratuais, e que obriga a vias alternativas de financiamento, nomeadamente através da venda dos passes de outros jogadores. Nesta altura, é tudo uma questão de números: ninguém está descartado. Acuña, Coates, ou Raphinha podem ser alvo de negociações de última hora. Decisões em contra-relógio, no reino do leão.O Rennes continua na corrida por Raphinha. O clube francês apresentou uma proposta de 16 milhões de euros ao Sporting pelo extremo de 22 anos. O clube leonino recusou, já que só admite negociar por 25 milhões de euros.