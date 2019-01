Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage dá asas a Gabriel

Treinador do Benfica alertou o brasileiro para mostrar empenho nos treinos. O jogador cumpriu e ganhou a titularidade.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:51

O médio Gabriel recebeu um sério aviso de Bruno Lage quando este assumiu o lugar de treinador principal do Benfica: ou treinava com verdadeiro empenho ou nunca mais teria nova oportunidade na equipa.



O apertão resultou e de que maneira, disse ao CM fonte próxima do jogador. O brasileiro, que deixou de ser opção com Rui Vitória, passou a entregar-se de corpo e alma, de tal forma que o treinador entregou-lhe a titularidade na deslocação ao terreno do Santa Clara. A exibição nos Açores convenceu de tal forma que o médio já é visto por Bruno Lage, nesta altura, como imprescindível.

O brasileiro já leva três jogos consecutivos como titular (triunfos com o Santa Clara, 2-0, e duplo confronto com V. Guimarães, 1-0 e 1-0, para a Taça de Portugal e Liga).



Com Rui Vitória, Gabriel tinha 16 jogos realizados sendo que foi titular em apenas nove. O brasileiro contratado ao Leganés por oito milhões de euros era um dos alvos da contestação dos adeptos antes da saída do agora treinador dos sauditas do Al Nassr, que apostava num meio-campo a três em oposição com o atual miolo formado por dois elementos.



Agora, o jogador de 25 anos ganhou nova vida. Foi considerado um dos melhores no último duelo com o V. Guimarães para o campeonato. Foi dele a grande abertura que permitiu a André Almeida cruzar para o único golo da partida apontado por Haris Seferovic. "Tenho muito mais para dar, muito mais" , disse o jogador no final do encontro realizado no estádio D. Afonso Henriques.



Gabriel, ao que tudo indica, será titular na terça-feira com o FC Porto para a Taça da Liga, em Braga. O grego Samaris deve ser o seu companheiro no meio-campo, já que o sérvio Fejsa está a contas com uma lesão no pé esquerdo e não deve recuperar para a final four.



Luís Filipe Vieira deixa reparos ao calendário

"A bem das diferentes competições e do futebol português, é importante que equipas como o Benfica, que se encontram a disputar outras três provas, não sejam sobrecarregadas com tantos jogos num tão curto espaço de tempo", disse o presidente Luís Filipe Vieira em declarações à revista da Liga, no lançamento da fase final da Taça da Liga que começa na terça-feira.