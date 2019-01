Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keaton Parks emprestado pelo Benfica ao New York City

Na temporada passada, o médio fez 37 jogos e chegou a disputar seis pela equipa principal.

Por Lusa | 19:00

O médio norte-americano Keaton Parks, de 21 anos, foi cedido até ao final de dezembro ao New York City, da Liga norte-americana de futebol, informou hoje o Benfica na sua página oficial.



"O Sport Lisboa e Benfica acordou com o New York City FC a transferência, a título temporário, do médio Keaton Parks. O contrato de empréstimo do internacional norte-americano ao emblema que compete na Major League Soccer (MLS) é válido até ao final de dezembro de 2019", refere a nota 'encarnada'.



Keaton Parks era titular regular na equipa B, terceira classificada na II Liga, pela qual fez esta época 13 jogos no campeonato e um na International Cup, competição de sub-23.



Na temporada passada, o médio fez 37 jogos e chegou a disputar seis pela equipa principal, treinada então por Rui Vitória, na Liga, na Taça de Portugal e Taça da Liga, competições em que jogou alguns minutos.