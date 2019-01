Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage passa no teste da Taça e Benfica avança para as meias-finais

Técnico vence num terreno tradicionalmente difícil e marca encontro nas meias-finais (a duas mãos) com Feirense ou Sporting.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Bruno Lage passou no teste mais complicado desde que está no comando técnico do Benfica. As águias estão nas meias-finais da Taça de Portugal graças a um bom golo de João Félix e ficam à espera de saber quem será o próximo adversário: Feirense ou Sporting.



Quando muitos pensavam que Lage iria fazer alterações a pensar no jogo da Liga na sexta-feira, também no Afonso Henriques, eis que o técnico opta por mudar apenas na baliza. Acertou o treinador que passou de interino a definitivo no início da semana. O Benfica entrou mandão e podia ter marcado logo a abrir. Pizzi descobre Zivkovic, que num lance individual remata para defesa complicada de Miguel Silva. Com Gabriel numa parceria cada vez mais eficaz com Fejsa, a equipa encarnada dominava o adversário.



Nesse período Rúben Dias subiu no terreno e colocou a bola sem espinhas no pé do menino João Félix. Depois de uma receção fantástica, o avançado de 19 anos fez o golo.



O V. Guimarães reagiu de imediato, com mais posse de bola e a tentar aproveitar alguns passes falhados dos encarnados. A única chance vitoriana acabou por surgir através de Guedes, que numa rotação já na área atirou ao lado.



O descanso trouxe um conjunto minhoto dominador contra um adversário na expectativa e que durante 45’ não rematou à baliza. Consentido ou não, o Benfica deu o domínio ao Guimarães, que não soube aproveitar a maior percentagem de posse de bola. Davidson teve a única chance para marcar mas atirou ao lado.



A águia, comandada por Rúben Dias, não passou por sufocos mas suou muito para seguir em frente na Taça.



"Três jogos não mudam a história"

"Conseguimos aquilo que pretendíamos, que era avançar na Taça de Portugal. Estamos satisfeitos pelo resultado que consideramos justo e pelos primeiros 30 minutos. Quanto ao resto, o Benfica tem uma história enorme e não são três jogos que mudam alguma coisa num clube desta dimensão", disse Bruno Lage, técnico das águias, que somou esta terça-feira a terceira vitória consecutiva desde a chegada à equipa principal.



Força ganesa deu esperança no castelo

Wakaso e Joseph formaram uma dupla de grande capacidade física no meio-campo vitoriano.



Os ganeses lutaram até à exaustão para colocar os avançados em boa posição para marcar. Davidson foi um deles. O brasileiro teve nos pés o empate mas atirou perto do poste da baliza de Svilar.



Formação empurra águias para as meias

Svilar – Muito concentrado não largou uma única bola. O belga parece ganhar maturidade jogo após jogo.

André Almeida – Algumas desatenções defensivas. Rafa Soares aproveitou muitas vazes o espaço nas suas costas. Mais sólido e concentrado no segundo tempo.

Jardel – Depois de muitos passes errados e muita insegurança, recompôs-se após o intervalo. Importante.

Grimaldo – Esteve mais preocupado com as descidas Ola John do que com missões ofensivas.

Fejsa – Depois de uma entrada sem grande trabalho passou a ter de preocupar-se com o jogo entre linhas dos minhotos. Saiu ao intervalo aparentemente com problemas físicos.

Gabriel – O brasileiro está renascido. Capacidade física invejável e constante rotação de flancos. Aposta ganha de Bruno Lage.

Pizzi – Novamente descaído para a direita pareceu sempre demasiado lento e com pouca criatividade. Depois na esquerda não melhorou. Exibição sem cor do médio.

Zivkovic – Logo a abrir teve nos pés o golo, mas Miguel Silva não permitiu. Não foi o desequilibrador que habitualmente é.

João Félix – O menino 120 milhões da formação não fez uma exibição de encher o olho mas a classe está sempre presente. Uma desmarcação preciosa, receção fantástica e remate para o 1-0. Decisivo.

Seferovic – Batalhou, batalhou e batalhou e mais nada.

Samaris – Muito importante nos duelos no miolo.

Salvio – Má entrada do argentino. Sem rasgo.

Gedson – Equilibrou.