Campeão Benfica procura primeira vitória na I Liga na estreia da época na Luz

O campeão Benfica recebe este sábado o promovido Estrela da Amadora, no primeiro jogo da época no Estádio da Luz, em que as duas equipas procuram a primeira vitória na I Liga de futebol, depois de arrancarem com derrotas.

As 'águias' iniciaram o campeonato com uma derrota em casa do Boavista (3-2), consumada já nos descontos, enquanto o Estrela da Amadora foi batido na receção ao Vitória de Guimarães (1-0), sendo que 'encarnados' e 'tricolores' tiveram jogadores expulsos nos respetivos encontros.

A partida tem início agendado para as 20:30.

Nos jogos deste sábado desta segunda jornada, também Sporting de Braga e Desportivo de Chaves procuram os primeiros pontos, depois de os bracarenses serem derrotados em casa na estreia, pelo Famalicão (2-1), e os flavienses na visita ao Rio Ave (2-0).

O jogo entre Desportivo de Chaves e Sporting de Braga tem início às 18:00, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, já após o duelo minhoto entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente (15:30), que, em contraponto, chegam à segunda ronda depois de vitórias frente ao Estrela e ao Portimonense, respetivamente.

A segunda jornada teve início na sexta-feira, com o Sporting a vencer fora o Casa Pia, por 2-1.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 18 ago:

Casa Pia - Sporting, 1-2

- Sábado, 19 ago:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15:30.

Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 18:00.

Benfica - Estrela da Amadora, 20:30.

Portimonense - Boavista, 20:30.

- Domingo, 20 ago:

Estoril Praia - Rio Ave, 15:30.

FC Porto - Farense, 18:00.

Vizela - Arouca, 20:30.

- Segunda-feira, 21 ago:

Famalicão - Moreirense, 20:15.