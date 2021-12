"Tenho contrato com o Sp. Braga. Já tive várias abordagens, mas qualquer acordo terá de passar pelo Sp. Braga, estou nas mãos do meu presidente. Estou focado no meu trabalho e no jogo.” Foi esta a garantia dada por Carlos Carvalhal, treinador dos bracarenses, no lançamento do encontro deste sábado (21h00) em casa com o Belenenses SAD, a contar para a 15ª jornada da Liga.









A imprensa brasileira avançou há dias que o técnico aceitou orientar o Flamengo, faltando apenas o acordo entre as duas equipas. “Para sair de um clube que é a minha pele e a minha casa só se o clube entender que pode fazer um bom negócio ou que não devo continuar ao serviço do clube”, prometeu Carvalhal que, de seguida, abordou o mau momento da equipa bracarense. Os minhotos não vencem há três jogos. Na passada quinta-feira, foram goleados pelo Boavista por 5-1. Este resultado atirou o Sp. Braga para fora da Taça da Liga.

“Não podemos dar a imagem que demos com o Boavista, temos que ser mais fortes, mais competitivos, mais assertivos e focados. Sentimos o resultado e tudo aponta para uma boa resposta da equipa”, disse.