É um objetivo ambicioso, mas que o grupo liderado por Carlos Carvalhal considera realista: ganhar cinco vezes seguidas ao Benfica em jogos oficiais. Para tal, os arsenalistas terão de vencer no próximo domingo, na 24ª jornada da Liga, e sair vitoriosos também do jogo da final da Taça de Portugal, agendado para 23 de maio.









Esta odisseia dos “Guerreiros do Minho” começou ainda com Rúben Amorim, na temporada passada, a 15 de fevereiro de 2020, quando o Sp. Braga foi à Luz vencer o Benfica por 1-0, com um golo apontado por João Palhinha, no início da etapa complementar. Tratou-se de uma vitória histórica, uma vez que havia 65 anos que os minhotos não ganhavam em casa do Sport Lisboa e Benfica.

Já esta temporada, a 8 de novembro, os comandados de Carlos Carvalhal foram ao Estádio da Luz derrotar a turma de Jorge Jesus por 3-2. Isto depois de terem estado boa parte do jogo a ganhar por 3-0.





Dois meses e meio depois, a 20 de janeiro, as duas equipas defrontaram-se na meia-final da Taça da Liga, no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. E, uma vez mais, a vitória sorriu ao Sp. Braga. Desta vez, por 2-1.





Agora, a equipa arsenalista prepara-se para, no próximo domingo, tentar a quarta vitória seguida em jogos oficiais sobre as águias e a terceira do mesmo treinador, com um olho apontado para a final da Taça de Portugal. É que, se vencer no domingo e no dia 23 de maio, o Sp. Braga atinge a marca histórica das cinco vitórias seguidas sobre o Benfica. Para já, diz fonte do clube, “pés na terra”.



Segundo ‘grande’ a visitar a Pedreira

O Benfica será o segundo ‘grande’ a visitar a Pedreira esta época. O primeiro foi o FC Porto (7 de fevereiro), tendo o encontro terminado com um empate (2-2) com os bracarenses a conseguirem o golo da igualdade já nos descontos. O jogo frente ao Sporting, está está agendado para o dia 25 de abril.