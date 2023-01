O Chelsea voltou à carga para contratar Enzo Fernández ao Benfica e está disposto a pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do médio argentino.









O campeão mundial virou prioridade para o Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube londrino está disposto a abrir os cordões à bolsa para levar já o jogador para Inglaterra.

Rui Costa mostrou recentemente vontade de renovar com o médio, de forma a aumentar a cláusula de rescisão para 150 milhões de euros, tal como o CM já tinha noticiado. O presidente do Benfica pode agora sofrer um revês, face a este sprint final. O Chelsea está numa corrida contra o tempo e já sabe da intransigência do Benfica, que não admite vender o argentino por um valor inferior aos 120 milhões de euros. Fabrizio Romano afirma mesmo que os ingleses vão avançar com o dinheiro nas próximas horas.





Quem também pode sair do Benfica, mas no final da época, é o outro campeão do Mundo, o defesa Otamendi, que está em final de contrato e é cobiçado pelo River Plate. “Faremos todos os esforços para contar com ele”, disse o presidente Jorge Brito, à rádio argentina Mitre.