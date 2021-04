Chelsea sai em vantagem na Champions com empate

Real Madrid e Chelsea empataram esta terça-feira (1-1) no jogo da 1ª mão das ‘meias’ da Liga dos Campeões. A equipa inglesa parte em vantagem para o encontro em Londres na próxima semana.O carrasco do FC Porto nos ‘quartos’ foi melhor em grande parte do jogo. Pulisic fez o 1-0 para os ‘blues’ a culminar uma grande jogada coletiva e já depois de Werner ter desperdiçado uma ocasião soberana.Responderam os merengues praticamente de imediato. Kroos atirou ao poste e pouco depois Benzema no coração da área fez o empate. No segundo tempo houve maior equilíbrio, mas sempre com nota mais para o emblema londrino.Esta quarta-feira realiza-se o primeiro jogo da segunda meia-final entre o PSG e o Manchester City. O ‘parisiense’ Danilo Pereira vai enfrentar os colegas de seleção Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva. Do lado dos gauleses a boa notícia é a recuperação total de Kylian Mbappé. Também no PSG ganha cada vez mais força a renovação de Neymar. "Vai acontecer naturalmente", disse o craque brasileiro.