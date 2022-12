Uma cirurgia aos olhos realizada na véspera de rumar ao Benfica mudou em definitivo a carreira do argentino Enzo Fernández.



"Operei-o numa sexta-feira e no sábado foi de viagem. Foi uma loucura. Mas correu tudo bem", disse o oftalmologista Roger Zaldivar à rádio Nihuil. O médico argentino revelou que o campeão do mundo sofria de astigmatismo, problema que afetava a sua visão a todas as distâncias.









