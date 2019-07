Claques ficam sem cadeiras e fãs forçados a ter cartão de adepto

A nova lei da violência no Desporto, já aprovada no Parlamento, prevê que as claques fiquem em zonas específicas dos estádios sem cadeiras. A lei, que aguarda a promulgação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inclui também um aumento das multas aos grupos organizados de adeptos (GOA) e aos clubes, com a hipótese de serem aplicados jogos à porta fechada.Há outras alterações importantes, como a definição de uma zona especial de permanência de adeptos, espaço onde têm de estar todos aqueles que quiserem, por exemplo, exibir tarjas com dimensões superiores a 1 metro de largura por 1 metro de comprimento.A utilização de tambores ou megafones também fica limitada a essas zonas, em que apenas podem estar os GOA ou adeptos que, individualmente, estiverem registados e tiverem um cartão de adepto.O registo passa a ser feito na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, organismo recém-criado e cuja sede é inaugurada este domingo em Viseu.O Benfica, único dos três grandes que não tem qualquer claque legalizada, está contra o registo destes adeptos e, sabe o, prepara-se para defender a inconstitucionalidade desta lei.contactou fonte oficial dos encarnados, que prestou o seguinte esclarecimento: "Isso é tudo perfeitamente prematuro. Estamos a analisar. Quando for tempo, o Benfica vai assumir a sua posição pública." Em julho de 2017, Luís Filipe Vieira negou a existência de quaisquer claques. "Nem sei que palavra é essa. Sei o que são sócios organizados. Nunca soube que o Benfica tinha claques", afirmou, na altura, o presidente do clube da Luz."Não são claques. Vou manter até ao fim, e, no fim, vamos ter razão. Não sou obrigado a identificar as pessoas. Eles têm de identificar-se é para serem sócios", disse, em outubro, o líder benfiquista.Segundo dados divulgados em fevereiro, há 28 grupos organizados de adeptos em Portugal, com um total de 4701 membros.O Benfica já foi punido com jogos à porta fechada (1 a 4), mas escapou pelo efeito suspensivo dos recursos e pelos regulamentos da Liga.Em agosto de 2018, o Benfica foi punido com um jogo à porta fechada e uma multa de mais de 56 mil euros, por alegado "apoio reiterado a grupos organizados de adeptos não legalizados".