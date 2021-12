Classe de Luis Díaz dá vitória frente ao Sp. Braga e mantém dragão na liderança

Não estava sol, nem chuva, mas que jeito deu ao FC Porto o chapéu de Luis Díaz no único golo de uma vitória mais transpirada do que inspirada. Vantagem mínima com lucro máximo para os dragões: voltam a colar-se ao Sporting no topo da classificação, a quatro pontos do Benfica.Com ambas as equipas a ressacarem na sequência de resultados menos positivos na Europa, Conceição e Carvalhal optaram por mudar, sendo que o primeiro alterou até a fórmula tática, prescindindo de Taremi para colocar Grujic num 4x3x3.E o filme do jogo começa com o dragão como ator principal e os visitantes a remeterem-se a um papel mais defensivo. Díaz rematou por cima (8’) e Vitinha obrigou Matheus a uma boa defesa (13’). Só que quando o Sp. Braga se esticou na trama, provocou um enorme estrondo - tiro de Moura ao poste (15’).Depois, duas coisas que têm sido recorrentes na temporada dos azuis-e-brancos. Primeiro, Pepe com queixas físicas. A seguir, golo de Díaz. Pode parecer confuso, mas foi mesmo quando estava tudo na expectativa para perceber se Fábio Cardoso substituía o capitão que a ligação colombiana Uribe-Díaz só terminou na baliza de Matheus depois de um belíssimo chapéu da estrela portista sobre o guarda-redes brasileiro.A verdade é que Pepe ainda ficou em campo a ver uma bomba de Uribe a rasar o poste e só depois deixou o relvado, com apenas mais um momento de interesse na primeira parte: um cabeceamento de Grujic ao lado, aparentemente em fora de jogo.Fora de jogo ficaram, ao intervalo, Fabiano e Paulo Oliveira no Sp. Braga, e Wendell no FC Porto. A segunda metade trouxe ao dragão um fantasma conhecido: a finalização. Matheus roubou uma bola de golo a Díaz e depois foi Otávio a decidir mal um lance que termina com Evanilson a falhar o alvo num gesto de calcanhar. À hora de jogo, Vitinha também não conseguiu bater o guardião arsenalista.Os técnicos foram ao banco para a reta final do encontro. Subiu, então, o Sp. Braga e Ricardo Horta teve uma claríssima oportunidade para empatar, que atirou ao lado. Aos 81’, Zaidu não fecha o jogo e Díaz, pouco depois, também ficou a centímetros de o fazer. Ora, até final, os dragões agarraram-se à bola, tal como Diogo Costa, que segurou um dos pontapés de canto de cisne do Sp. Braga."Foi um jogo excelente, uma publicidade para o nosso país. Duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos", disse o técnico Sérgio Conceição, elogiando a entrada da sua equipa em jogo, mas lamentando a falta de eficácia: "Tivemos três ou quatro ocasiões em que podíamos ter ido para o intervalo com outro resultado". "Tenho a humildade de perceber que o Sp. Braga é forte e por isso ajustei a equipa. Foi um bom jogo e uma vitória merecida", destacou Sérgio Conceição, que lamentou os problemas físicos de alguns jogadores.Análise ao jogo- Já começam a faltar adjetivos para qualificar este craque azul-e-branco. Encheu o campo, só era travado em falta, marcou o golo da vitória e esteve a centímetros do segundo. Brilhante.– Sem grande trabalho, mas sempre seguro.– Foi pela direita que o Sp. Braga conseguiu criar mais perigo– O capitão ressentiu-se e saiu à meia hora.– Jogo muito positivo. Assertivo a defender e rápido a espreitar o ataque.– Não foi por acaso que Sérgio Conceição o substituiu ao intervalo.– Não foi a melhor noite do médio, mas até esteve perto do golo ao minuto 69.– Correu que se fartou e pôs em campo toda a sua criatividade. Um dos melhores da noite.– Vai ser difícil roubarem-lhe a titularidade. Exemplar a defender e brilhante a construir.– Rápido e irrequieto, foi uma dor de cabeça para a defesa do Sp. Braga.– Aquele passe a isolar Luis Díaz foi soberbo.– Não tremeu perante a responsabilidade de substituir Pepe.– Entrou muito bem e até esteve perto do golo.– Com ele, a equipa ganhou fulgor.– Mal se viu.– Entrou ao minuto 90 para se saber que existe.- Foi graças ao guardião que o Sp. Braga saiu do Dragão só com um golo sofrido. O arrojo aos pés de Díaz, evitando o 2-0, só está ao alcance dos melhores. No golo, nada podia fazer.– Falta-lhe ritmo competitivo e ficou nas covas no golo de Luis Díaz.– De fora há algumas jornadas, foi o melhor da última linha arsenalista.– Terá sido o cansaço, mas o jogo de ontem não lhe correu bem.– Um miúdo com quem Carvalhal pode contar. É craque.– A bola ao poste, ao minuto 15, foi a melhor oportunidade do Braga. Um trabalhador de qualidade.– Estava a errar passes, o que não lhe é habitual, e saiu ao intervalo.– Muito longe do que já se lhe viu fazer. Ontem só correu e fez faltas.– Deu o litro e no primeiro tempo foi o mais esclarecido. Mas falta ritmo.– Aquele falhanço, ao minuto 71, espelha o jogo de ontem da equipa.– Passa por um evidente momento de falta de forma. Parecia perdido.– Não foi por ele que o perigo apareceu.– Deu bem conta do recado.– Obrigou a equipa do FC Porto a recuar. É jogador.– Fora de forma. o Gorby – Sem tempo.