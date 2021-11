Clássico anima Taça de Portugal no Natal

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditou esta quinta-feira um FC Porto-Benfica que se vai realizar antes do Natal. Já o Sporting tem uma curta deslocação ao terreno do Casa Pia, da II Liga.









Um clássico que surge antes da época festiva, mas também antes do jogo para o campeonato, também no Dragão, relativo à 16ª jornada.

O próximo mês vai ser, portanto, complicado e decisivo para as equipas de Jorge Jesus e Sérgio Conceição.









Leia também FC Porto - Benfica e Casa Pia - Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal O Benfica, em dezembro, joga com o Sporting (Liga), decide a permanência na Liga dos Campeões com o Dínamo Kiev e depois recebe o Sp. Covilhã para garantir, ou não, a presença no play-off da Taça da Liga. Depois, tem os dois duelos com os dragões antes do fim de 2021.

O calendário também reservou um mês complicado para a equipa portista. É que, para além do duplo confronto com as águias, a equipa azul e branca decide igualmente a sua permanência na Champions com o Atl. Madrid em casa. Logo a seguir vem o sempre complicado jogo com o Sp. Braga para a Liga.





Este será o 37º duelo entre FC Porto e Benfica na Taça de Portugal. As águias lideram com 21 vitórias, cinco empates e dez derrotas, mas os portistas levaram a melhor no último embate: na final em 2019/20 (2-1).





Nos outros duelos sorteados, destaque para a deslocação do Sporting ao terreno do Casa Pia e para a curta deslocação do Sp. Braga – detentor do troféu – a Vizela. Destaque ainda para o confronto entre Leça e Paredes, que permite a presença de uma equipa do Campeonato de Portugal (quarto escalão do futebol português) nos quartos de final.





Os jogos dos oitavos de final vão realizar-se a 21, 22 e 23 de dezembro. A final da Taça de Portugal está marcada para 22 de maio e poderá marcar o regresso ao Estádio Nacional, já que nas duas últimas edições foi disputada em Coimbra sem público devido à pandemia.

mudanças no jamor



O Benfica desloca-se ao terreno da Belenenses SAD, no Jamor, e Jesus poderá fazer alterações em relação a Barcelona. Grimaldo e Vertonghen, jogadores mais carregados com jogos, poderão começar no banco. Morato e Lázaro (Gil Dias também é hipótese) poderão ser apostas no onze. Já Darwin e Seferovic poderão entrar na frente de ataque em vez de Everton e Yaremchuk. Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Radonjic estão indisponíveis por lesão.





Pepe

é baixa



O central Pepe não deve recuperar a tempo do jogo de domingo (20h30, Sport TV 1), em casa, com o V. Guimarães. O luso-brasileiro ressentiu-se de um problema muscular no gémeo da perna esquerda na primeira parte do jogo com o Liverpool. Com Marcano fora das opções depois de ter sido operado ao pé direito, a dupla do eixo defensivo deverá ser formada por Mbemba e Fábio Cardoso.