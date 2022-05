Espera-se esta quinta-feira um jogo de pressão máxima entre Sporting e FC Porto nas meias-finais do campeonato de basquetebol depois de a última partida ter ficado marcada por confrontos entre jogadores das duas equipas, com outras provocações pelo meio.









Como em qualquer clássico, inclusive nas modalidades, a PSP já tinha um forte dispositivo de segurança montado para o jogo de hoje (19h30), no Pavilhão João Rocha. Por isso, o clima de tensão entre os dois clubes, que poderá extravasar em conflitos nas bancadas, não implicou um reforço direto do policiamento, mas o CM sabe que há a consciência de que o risco é ainda maior do que o habitual.

A conflitualidade entre os clubes, com críticas duras do treinador leonino (ver Pormenores), atingiu o clímax durante o 3º período do jogo da passada terça-feira. Uma disputa de bola mais dura levou a troca de empurrões e picardias entre jogadores. Um elemento do staff portista também foi visto em acesa discussão com o banco do Sporting, do mesmo modo que jogadores dos leões reagiram a provocações das bancadas - António Monteiro fez mesmo um gesto obsceno.



pormenores

Três jogadores excluídos



João Fernandes e António Monteiro (Sporting) e Rashard Odomes (FC Porto) foram excluídos do último jogo devido aos confrontos entre jogadores.



Treinador crítico







"Montam este circo todo... Desde o princípio da época que o FC Porto andou a brincar com o basquetebol", criticou Luís Magalhães, treinador do Sporting.

Jogo decisivo



Em desvantagem na meia-final (0-2), o Sporting tem de vencer hoje (19h30), caso contrário passa o FC Porto à final.