A euforia em torno da equipa do Sporting e a confiança no apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões levaram a uma corrida aos bilhetes para o jogo decisivo frente ao Borussia Dortmund, na quarta-feira (20h00), sendo esperada casa cheia em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.





O poderio financeiro germânico terá de superar um Sporting na sua máxima força e apostado em fazer história no clube. É que os leões apenas por uma vez chegaram aos ‘oitavos’ da Champions (2008/09).





O técnico tem feito ver aos jogadores que a derrota na Alemanha (1-0) foi mero azar, pois a exibição da equipa justificava, pelo menos, a marcação de um golo. Os leões têm trabalhado a pensar neste jogo, que é o mais importante e decisivo, embora o futuro na Europa não esteja comprometido, pois os leões foram a primeira equipa portuguesa a garantir no mínimo o 3º lugar do grupo, que vale a ida ao play-off da Liga Europa.





E Rúben Amorim já poderá contar para este jogo de caráter decisivo com o capitão Coates. O internacional uruguaio recuperou da lesão no joelho direito e este domingo já integrou os treinos da equipa sem limitações. Com a entrada do central no leque de disponíveis para o embate com os germânicos, o técnico poderá contar com os pesos-pesados do plantel, deixando a equipa na máxima força.O Sporting recebe o Borussia Dortmund na quarta-feira proibido de perder. Uma derrota implica o afastamento dos leões dos oitavos de final da Champions – na melhor das hipóteses, os leões acabariam o grupo com os mesmos 9 pontos do Dortmund, mas os alemães teriam vantagem no confronto direto. Se vencer por dois golos de diferença, o Sporting está nos ‘oitavos’.O FC Porto realizou ontem um treino de recuperação, após o triunfo (5-1) sobre o Feirense na Taça de Portugal. A sessão de hoje, já a pensar na partida com o Liverpool para a Champions, será realizada a partir das 15h30, no Olival."João Pinto celebra o seu 60º aniversário. 1 Liga dos Campeões, 1 Supertaça Europeia, 1 Taça Intercontinental, 9 Campeonatos, 4 Taças de Portugal, 8 Supertaças. 587 jogos com a nossa camisola. Parabéns, eterno capitão", referiu o FC Porto nas redes sociais, lembrando o capitão que nunca largou a Taça da Liga dos Campeões de 1987.Mesmo que perca em Liverpool na quarta-feira e o Atl. Madrid vença o Milan, o FC Porto poderá recuperar o 2.º lugar, que dá acesso aos oitavos de final, na última jornada, quando defrontar os espanhóis. Se vencer em Liverpool e o Atlético perder com os italianos, os dragões estão nos ‘oitavos’.