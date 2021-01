Gabriel apontado ao onze do Benfica para o Clássico no Dragão

Gabriel está recuperado da infeção por Covid-19, treina sem limitações desde segunda-feira e pode ter entrada direta no onze no clássico de sexta-feira com o FC Porto, apurou o CM.O médio, apesar dos dez dias de quarentena em casa, tem dado boas indicações a Jorge Jesus, apesar deste reconhecer que será preciso mais tempo para o jogador atingir os índices físicos idênticos aos que ti nha antes da infeção. Ainda assim, o treinador do Benfica não descarta a hipótese de apostar no jogador, de 27 anos, para o importante jogo da Liga no Dragão.Hoje, no derradeiro treino antes do duelo com o FC Porto –o Benfica faz sempre uma sessão de ativação muscular na manhã do jogo –, o técnico terá uma ideia mais concreta se vai ou não lançar Gabriel no jogo. Caso este cenário se verifique, o médio fará dupla com Julian Weigl, sendo que o alemão jogará numa posição mais recuada do meio-campo.A confirmar-se a entrada do brasileiro no onze inicial, Pizzi poderá avançar no terreno e jogar no apoio ao homem mais avançado no terreno: o uruguaio Darwin Núñez.Jorge Jesus tem tido vários dias para preparar o jogo com o FC Porto (sexta-feira, 21h00, Sport TV1). Com a recuperação de Gabriel (Cervi também já está disponível), o técnico tem vindo a ultimar a estratégia para sair do Porto com um resultado positivo. Nem o encontro com o Estela da Amadora, para a Taça de Portugal, atrapalhou a preparação para o encontro. Jesus fez descansar todos os habituais titulares, dando apenas alguns minutos de jogo a Weigl, Grimaldo e Waldschmidt.Só mesmo o meio-campo provoca uma eventual dúvida a Jesus. De resto, não haverá grandes alterações, salvo um imprevisto de última hora.A estreia de Todibo pelo Benfica diante do E. Amadora agradou a Jesus, apurou o CM. O técnico gostou da segurança e da atitude do central. Ainda assim, o francês, que pertence ao Barcelona, deve deixar a Luz até final do mês.O Conselho de Arbitragem nomeou Luís Godinho para o jogo entre FC Porto e Benfica. O árbitro de Évora já apitou esta temporada o Sporting - FC Porto (2-2), da quarta jornada da Liga. Hugo Miguel será o VAR no Dragão.O FC Porto voltou ontem aos treinos no Olival, com cinco ausências. Marcano e Mbaye ainda recuperam de lesões, enquanto que Fábio Vieira, Manafá e Carraça continuaram em isolamento devido à Covid-19.Sérgio Conceição está a ponderar a utilização de Mbemba como lateral-direito frente ao Benfica, apurou o CM. No clássico de amanhã, o treinador portista não deverá contar com Manafá, que cumpre esta sexta-feira o décimo dia de isolamento desde que testou positivo à Covid-19, a 6 de janeiro.Nanú foi titular nos últimos dois jogos, mas ainda é inexperiente em desafios de máxima dificuldade. Perante o caráter quase decisivo do clássico, Sérgio Conceição está inclinado a apostar num elemento mais rodado. Em 2019/20, Mbemba fez vários jogos como lateral-direito, posição que já conhecia ainda antes de chegar ao Dragão.Além disso, a presença do congolês será uma mais-valia nas bolas paradas. Num jogo que se prevê equilibrado, e eventualmente com poucas oportunidades de golo, Sérgio Conceição acredita que o FC Porto poderá fazer a diferença na marcação de um canto ou livre direto - os chamados esquemas táticos em que os portistas são fortes e em que o Benfica já demonstrou fragilidades.Mbemba não jogou na vitória (4-2 após prolongamento) com o Nacional para a Taça de Portugal devido a fadiga muscular, mas está apto. A ida a jogo como lateral permitiria resguardar Corona, outra hipótese para defesa-direito. O mexicano acabou o jogo na Madeira em dificuldades físicas e estará menos fresco para as subidas e descidas pelo corredor.O FC Porto vai receber um aviso da UEFA por se ter atrasado a entregar o comprovativo de dívidas saldadas, um dos requisitos obrigatórios ao abrigo do fair-play financeiro para participar nas provas europeias. Foi o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, que confirmou a situação.A prova da inexistência de dívidas por pagar deveria ter sido entregue até 15 de setembro, mas como o fecho do mercado de transferências a 6 de outubro atrasou a entrada de receita os dragões solicitaram à UEFA o cumprimento dessa obrigação três meses mais tarde do que o habitual, até 15 de dezembro. O organismo do futebol europeu acedeu ao pedido dos portistas, que não serão penalizados, recebendo apenas um aviso.