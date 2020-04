Clubes gastaram 83,7 milhões de euros com empresários durante um ano

Os clubes portugueses gastaram 83,7 milhões de euros com intermediários ao longo de um ano (1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020). O relatório esta quarta-feira divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol dá conta de um aumento de 32 milhões (mais 61,9%) face ao período homólogo nas verbas entregues a empresários pela negociação de jogadores.Em cada dez euros que os agentes receberam, quatro euros saíram do bolso do Benfica. A fatura dos encarnados ascendeu a 34,3 milhões, quase o dobro (mais 91,6%) dos 17,9 milhões pagos entre 1 de abril de 2018 e 31 de março de 2019. Pela compra e venda de jogadores, ou pelos prémios de assinatura que os futebolistas receberam, o FC Porto pagou 23,7 milhões em comissões, mais 7,6 milhões (47,2%) do que os 16,1 milhões gastos anteriormente.Dos três grandes do futebol nacional, o Sporting foi o que menos dinheiro deu aos empresários, ao passar de 10,2 milhões para 16 milhões (mais 56,9%). V. Guimarães (3,6 milhões) e Sp. Braga (3,3 milhões) fecham o lote de equipas cujo volume total das comissões ultrapassa a casa dos milhões