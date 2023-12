A CMVM exigiu à SAD do FC Porto que emitisse uma nota sobre o negócio à volta da exploração do Estádio do Dragão (um parceiro “internacional”, não identificado, vai comprar uma parte da empresa Porto Comercial), depois de o presidente Pinto da Costa e de o administrador Fernando Gomes terem falado do tema publicamente. O valor pago pelo novo investidor irá ajudar a baixar os capitais próprios negativos.



A SAD também comunicou ao mercado que Pinto da Costa gastou 2652 euros a comprar mais 2210 ações portistas, passando a deter 346 203 (1,54% do capital).