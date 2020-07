CMVM suspende negociação de ações da Benfica SAD

A negociação em bolsa do Sport Lisboa e Benfica SAD foi suspensa pela CMVM esta terça-feira.



A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários tomou esta decisão depois de o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, bem como a Benfica SAD e a Benfica Estádio terem sido constituídas arguidas no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária.





"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e outros instrumentos relacionados, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", afirma a CMVM em comunicado.