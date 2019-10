Coates só fica no Sporting se aceitar reduzir salário

A continuidade de Coates no Sporting só é possível se o defesa-central aceitar baixar substancialmente o salário, apurou oApesar de ter contrato até 2022, o uruguaio de 29 anos já foi informado de que só ficará no clube se aceitar renovar com um ordenado inferior ao atual, que ronda os 1,3 milhões de euros por temporada.A direção de Frederico Varandas pretende baixar a massa salarial do plantel, e foi com essa política em mente que optou por vender Bas Dost, o mais bem pago do grupo, com três milhões de euros por época.Assim, o central está a ser pressionado para assinar novo contrato. No entanto, osabe que as negociações não se afiguram fáceis. Ao ponto desta situação estar a influenciar o desempenho do jogador. Primeiro fez três grandes penalidades no jogo com o Rio Ave, o que ditou a derrota (2-3) do Sporting, depois fez dois autogolos em duas partidas diferentes (PSV Eidhoven, 2-3, na Liga Europa; e Famalicão, 1-2, na Liga).O jogador uruguaio parece agora ter ganhado alguma estabilidade com a entrada de Silas para o comando da equipa leonina. Continua a ser aposta, mas a renovação do contrato continua complicada e ainda longe de estar resolvida.Bruno Fernandes venceu o prémio de melhor médio do campeonato do mês de setembro com 17,46 por cento dos votos, superiorizando-se a Gustavo Assunção (14,44%) e Guga (5,93%), dois médios que alinham no Famalicão, líder da Liga. O sportinguista já tinha ganhado em agosto.Jorge Silas fez um apelo à união da família sportinguista, numa entrevista à Sporting TV que passa hoje na íntegra. "Por tudo aquilo que o Sporting passou, é importante que nos unamos", disse o técnico, revelando que o seu objetivo será sempre "criar um Sporting mais forte".Bruno Fernandes, Ristovski, Acuña, Bolasie e Gonzalo Plata regressaram ontem aos trabalhos do Sporting, depois de estarem ao serviço das seleções.Bruno Tavares, de 17 anos, renovou contrato com o Sporting. Os leões não divulgaram a duração do novo vinculo do extremo, que antes era até 2023.