Sérgio Conceição está a encarar o jogo com o Sp. Braga, no domingo (20h30, Sport TV 1), como se de uma partida da Champions se tratasse e exige aos jogadores a mesma postura que permitiu aos dragões chegarem aos oitavos de final da prova milionária.



O treinador do FC Porto tem motivado os seus jogadores para um jogo que considera decisivo nas pretensões da equipa em chegar ao título de campeão nacional.









