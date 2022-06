A entrada do West Ham e da Fiorentina na corrida por Léo Ortiz pode complicar as pretensões do FC Porto para contratar o defesa-central brasileiro do Red Bull Bragantino.



O clube brasileiro pretende um encaixe financeiro de 12 milhões de euros e, apesar dos dragões já terem iniciado as conversações com vista à contratação do central, a entrada em cena dos ingleses e italianos pode fazer abortar o negócio.









