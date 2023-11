Confira o onze de Portugal para o duelo com o Liechtenstein

Rui Patrício, Diogo Costa, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, João Palhinha, João Neves, Gonçalo Inácio, Ricardo Horta, Otávio, Bruma, João Mário e Vitinha

Portugal joga esta quinta-feira no Liechtenstein, às 19h45, em jogo da 9.ª jornada da fase de apuramento para o Euro'2024. Estas são as escolhas de Roberto Martínez para este encontro. José Sá e Toti Gomes fazem as estreias absolutas, num onze com enorme pendor ofensivo.José Sá; João Cancelo, António Silva e Toti Gomes; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Diogo Jota; João Félix, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.Suplentes:Siga o jogo AQUI