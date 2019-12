Benfica 1 - 1 Sp. Braga

O Benfica recebe esta noite o Sp. Braga, num jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.Pizzi remata e não perdoa. Está feito o empate.Está feito o primeiro golo na Luz. Auto-golo de Ferro.Sp. Braga ataca com cruzamento rasteiro de Trincão, valeu o corte de Tomás Tavares. Boa entrada dos arsenalistas.Jogo com muita dinâmica. Benfica e Sp. Braga entram em campo com força no dia em que faz exatamente cinco anos que a equipa visitante venceu os encarnados por 2-1, também para a Taça de Portugal.Rola a bola na Luz com os olhos no Jamor.Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Vinícius.