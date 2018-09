Benfica 0 - 0 Bayern Munique

Acompanhe ao minuto o primeiro jogo do Benfica da fase de grupos da Liga dos Campeões

Benfica ensaia uma jogada de ataque apoiado, mas a defesa alemã resolve facilmente a iniciativa dos encarnados.Robben ensaia um primeiro remate de fora da área, mas a bola sai prensada e chega, sem perigo, às mãos de Vlachodimos.O Bayern ganha o primeiro canto do jogo, após jogada iniciada por Renato Sanches no meio campo dos encarnados.- Arranca a partida no Estádio da Luz. Renato Sanches dá o pontapé de saída pelos alemães.------Já é conhecido o onze do Benfica que vai defrontar o Bayern Munique esta quarta-feira, no Estádio da Luz.Para a estreia dos encarnados na fase de grupos da Champions, Rui Vitória aposta na seguinte equipa:Odysseas;André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;Fejsa, Gedson, Salvio e Servi;Pizzi e SeferovicSuplentes:Quanto ao Bayern Munique, também já há onze e há uma meia surpresa. O português Renato Sanches, vendidos pelos encarnados aos alemães há duas épocas, vai ser titular:Neur;Hummels, Kimmich, Boateng, Alaba;James Rodriguez, Renato Sanches, Javi Martínez;Robben, Ribéry, LewandowskiSuplentes do Bayern MuniqueO jogo, que começa pelas 20h00, tem como árbitro o espanholO twitter oficial do Bayern publicou uma mensagem que mostra as mascotes dos dois clubes - a águia portugesa e o urso almão - a dançar no relvado antes da partida.Antes, também o Benfica já tinha mostrado as duas personagens a dançar junto ao Tejo.