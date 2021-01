O Benfica recebe esta segunda-feira o Nacional em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS. O apito inicial da partida está agendado para as 17 horas. Estas são as escolhas de Jorge Jesus, numa altura em que os encarnados não podem contar com 10 jogadores infetados com covid-19.



ONZE DO BENFICA: Svilar; Cervi, Ferro, Jardel, João Ferreira; Pizzi, Chiquinho, Weigl, Rafa; Darwin, Seferovic.

