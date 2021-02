Benfica consegue reviravolta e vence Estoril com 'bis' de Darwin

O Benfica deu a volta ao marcador e venceu na visita ao Estoril Praia por 3-1, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, com um 'bis' do avançado Darwin Núñez.

A jogar em casa, o Estoril Praia adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo de André Vidigal, mas os 'encarnados' chegaram ao empate aos 44, com um golo do uruguaio Darwin Núñez.

Na segunda parte, Seferovic colocou o Benfica em vantagem, aos 68, com Darwin Núñez a 'bisar' aos 77, garantindo vantagem dos 'encarnados' para o jogo da segunda mão, que vai ser disputado no estádio da Luz.





90' Pontapé de canto, Estoril Praia. Concedido por Adel Taarabt.

90' Oportunidade falhada por Hugo Gomes (Estoril Praia) de cabeça no coração da área. Assistência de Joãozinho com um cruzamento para a área resultante do canto.

89' Pontapé de canto, Estoril Praia. Concedido por Julian Weigl.

85' Oportunidade falhada por Miguel Crespo, depois de um remate com o pé direito de fora da área. A bola não acertou no alvo

83' Fora de jogo, Benfica. Adel Taarabt tentou um passe em profundidade que encontrou Haris Seferovic em posição irregular.

81' Cartão amarelo mostrado a Taarabt da equipa Benfica!

80' Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. Miguel Crespo (Estoril Praia) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Carles Soria Grau.

81' Fora de jogo, Estoril Praia. Miguel Silva tentou um passe em profundidade que encontrou Bruno Lourenço em posição irregular.

81' Darwin Núñez Sai F. Cervi Entra

79' Pontapé de canto, Estoril Praia. Concedido por Helton Leite, após uma excelente defesa do guardião brasileiro a remate de Miguel Crespo. Um bonito momento de futebol na Amoreira

77' É golo! Benfica marca através de Darwin Núñez. Muito bem o uruguaio, com o pé esquerdo, a dar a melhor correspondência a um cruzamento de Taarabt na direita.

76' André Vidigal Sai Pedro Empis Entra

74' Cartão amarelo mostrado a Nicolas Otamendi da equipa Benfica!

72' Diogo Gonçalves Sai Gilberto Entra

68' Oportunidade interceptada, Rafa (Benfica) remate com o pé direito no coração da área.

68' Golo para o Benfica! Seferovic faz o 2-1 para as águias, num forte remate com o pé esquerdo, dentro da área, sem qualquer hipótese para Thiago Silva. Um míssil do suíço!

67' Oportunidade falhada por Everton (Benfica) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Alejandro Grimaldo.

67' Oportunidade interceptada, Adel Taarabt (Benfica) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Julian Weigl.

64' Cartão amarelo mostrado a Hugo Gomes da equipa Estoril!

62' Excelente oportunidade falhada por Haris Seferovic. O jogador recebeu um bola, intercetada por Everton, tirou o guarda-redes da frente, mas com pouco ângulo acertou no poste

63' L. Rosier Sai J. Lazare Entra

60' Fora de jogo, Benfica. Everton tentou um passe em profundidade que encontrou Haris Seferovic em posição irregular.

58' Gabriel Sai J. Weigl Entra

58' Pedrinho Sai H. Seferović Entra

58' Pizzi Sai A. Taarabt Entra

57' Oportunidade falhada por Rafa (Benfica) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de Diogo Gonçalves com um cruzamento para a área.

53' Murilo Sai Bruno Lourenço Entra

53' André Sai João Carlos Entra

53' Zé Valente Sai Gamboa Entra

47' Oportunidade interceptada, Pedrinho (Benfica) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Diogo Gonçalves.

47' Oportunidade desperdiçada por Carles Soria, através de um remate com o pé direito no coração da área, que saiu ao lado da baliza de Thiago Silva..

Início da 2ª parte

Intervalo

45' Oportunidade falhada por André Clóvis (Estoril Praia) de cabeça no coração da área. Assistência de Zé Valente depois de um livre.

45' Pontapé de canto, Estoril Praia. Concedido por Diogo Gonçalves.

44' O Benfica chega ao empate, por Darwin. O uruguaio tinha ameaçado e agora fez o golo de cabeça, na sequência de um canto batido por Pedrinho. Gabriel desviou e Darwin encostou para dentro da baliza.

44' Pontapé de canto, Benfica. Concedido pelo guarda-redes Thiago Silva que efetuou uma defesa brilhante. Que reflexos do guardião a responder da melhor forma a um forte cabeceamento de Darwin.

43' Remate defendido no centro superior da baliza. Darwin Núñez (Benfica) de cabeça no coração da área. Assistência de Diogo Gonçalves com um cruzamento para a área.

42' Oportunidade falhada por Pizzi (Benfica) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Everton resultante do canto.

41' Pontapé de canto, Benfica. Concedido por Carles Soria Grau. O lateral afastou o perigo, depois de um cruzamento venenoso de Diogo Gonçalves, que Darwin não desviou para a baliza.

40' Pontapé de canto, Benfica. Concedido por Hugo Basto.

28' Pedrinho tentou chegar ao empate com um remate de primeira de fora da área, mas a bola saiu ao lado do poste direito da baliza do Estoril

23' Golo! Estoril faz o primeiro, por André Vidigal com um remate com o pé esquerdo em frente à baliza junto à base do poste esquerdo. Assistência final de Murilo, depois de uma jogada iniciada na esquerda. Vidigal começou e concluiu a jogada.

20' Pontapé de canto, Benfica. Concedido por André Clóvis.

15' Rafa (Benfica) acerta na trave com remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Pedrinho, de calcanhar.

13' Rafa ficou muito perto do golo. Depois de tirar vários adversários do caminho, o extremo ficou em frente à baliza, mas a bola saiu ao lado do poste direito da baliza de Thiago Silva.

12' André Clóvis (Estoril Praia) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa sobre Gabriel.

9' André Vidigal, de muito longe, fez o primeiro remate para a equipa do Estoril, mas não conseguiu o golo

8' Cartão amarelo mostrado a Diogo Gonçalves da equipa Benfica, depois de uma entrada imprudente sobre André Vidigal

8' Oportunidade interceptada, Diogo Gonçalves (Benfica) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Pedrinho.

Início 1ª parte

, pelas 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal na qual Jorge Jesus aposta no seguinte onze.: Helton, Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton, Pedrinho e Darwin