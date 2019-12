Casa Pia 0 - 0 FC Porto

Sérgio Oliveira, dos dragões, remata à baliza do Casa Pia... sem sucesso.Gansos conseguem aliviar a pressão dos dragões com mais posse de bola a equilibrar as operações no miolo.Iniciativa de Nakajima pelo corredor central a tirar dois adversários do caminho, mas o tiro, de fora da área, saiu ao lado.Nakajima, do FC Porto, remata mas falha.Começa a partida.Em partida da 2.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga, o FC Porto entra em campo diante do Casa Pia com uma equipa recheada de novidades. Os dragões, refira-se, têm 3 pontos e estão praticamente obrigados a triunfar para apanhar o Chaves no topo da tabela do Grupo.