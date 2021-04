Sporting regressa às vitórias após triunfo frente ao Farense

O líder invicto Sporting regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, depois de dois empates consecutivos, ao vencer o Farense por 1-0, em Faro, em encontro da 27.ª jornada da prova.

Um golo de Pedro Gonçalves, o 17.º na prova, aos 35 minutos, valeu o triunfo aos 'leões', que passaram a contar provisoriamente mais nove pontos do que o campeão FC Porto, segundo, e 12 face ao Benfica, terceiro.

Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' Cartão amarelo mostrado a Gauld por falta sobre Porro

90' Oportunidade interceptada, Pedro Henrique (Farense) de cabeça do lado direito da pequena área. Assistência de Miguel Bandarra com um cruzamento para a área.

90' Gauld marca canto com Coates a ceder novo canto

86' Fora de jogo, Farense. Miguel Bandarra tentou um passe em profundidade que encontrou Brian Mansilla em posição irregular.

88' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Abner Felipe.

86' Cartão amarelo mostrado a Antonio Adan por demorar na marcação do pontapé de baliza

84' Pontapé de canto, Farense. Concedido por Antonio Adán.

84' Remate defendido no centro superior da baliza. Brian Mansilla (Farense) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Ryan Gauld.

83' Paulinho Sai Tiago Tomas Entra

83' Daniel Bragança Sai Nuno Santos Entra

81' Bandarra marca golo mas é apanhado em posição irregular. A irregularidade é verificada pelo VAR

79' Gauld serve Pedro Henrique que é novamente apanhado em posição irregular

78' Jonatan Lucca Sai Miguel Bandarra Rodrigues Entra

78' Licá Sai Fabrício Isidoro Entra

74' Oportunidade falhada por João Palhinha (Sporting) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Pedro Gonçalves.

71' João Mário Sai Matheus Entra

67' Nuno Mendes ensaia o remate de pé direito à entrada da área, mas a bola sai ao lado

64' Bilel Aouacheria Sai Brian Mansilla Entra

64' Agora é Tomás Tavares que é apanhado em posição irregular

63' Pontapé de canto cedido por Abner. Porro marca mas a defesa do Farense afasta

62' Gauld apanhado em posição irregular

57' Oportunidade interceptada, Sebastián Coates (Sporting) de cabeça no coração da área. Assistência de Nuno Mendes com um cruzamento para a área.

57' Porro marca o canto para Coates que cabeceia por cima da baliza de Beto

57' Pontapé de canto marcado por Nuno Mendes é cortado pela defesa dos algarvios pela linha final

57' Bragança abre na área para João Mário que cruza para Paulinho. O avançado leonino remata mas permite uma grande defesa a Beto

55' Pote ensaia o remate de meia distância mas a bola sai por cima da baliza de Beto

53' Gauld encontra Pedro Henrique na área que domina a bola e remata proporcionado uma grande defesa a Adán

48' Fora de jogo, Sporting. João Mário tentou um passe em profundidade que encontrou Pedro Gonçalves em posição irregular.

48' Gauld marca o canto e Mancha cabeceia para defesa de Adán

Início da 2ª parte

Intervalo

41' Gauld cruza para a área onde aparece Pedro Henrique a cabecear ao lado

40' Matheus Reis recebe cartão amarelo pela falta sobre Pedro Henrique

39' Canto para o Sporting cedido por Tomás Tavares. A defesa do Farense afasta o perigo após o cruzamento de Nuno Mendes

35' Golo! Farense 0, Sporting 1. Pote ganha espaço à entrada da área e remata de pé direito batendo Beto. O lance está a ser analisado pelo VAR e é validado

35' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Beto.

35' Nuno Mendes marca o canto para Coates que cabeceia à baliza proporcionando uma grande defesa a Beto

34' Pontapé de canto para o Sporting cedido por César Martins

29' Pontapé de canto, Farense. Concedido por Paulinho.

29' Mancha tenta o golo na sequência do canto mas é apanhado em posição irregular após proporcionar uma grande defesa a Adán

28' Pontapé de canto cedido por Matheus Reis. Paulinho cede novo canto

27' Pote cruza para Paulinho que à entrada da pequena área serve João Mário em vez de rematar. O médio-ofensivo remata à malha lateral

23' Lucca apanhado em posição irregular

15' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Eduardo Mancha. Pote tenta colocar em Gonçalo Inácio mas Beto agarra com segurança

13' Oportunidade falhada por Jonatan Lucca (Farense) de cabeça no coração da área. Assistência de Ryan Gauld com um cruzamento para a área resultante do canto.

13' Pontapé de canto, Farense. Concedido por Nuno Mendes. Gauld após uma tabela cruza para a área onde aparece Lucca a cabecear por cima

12' Fora de jogo, Sporting. Nuno Mendes tentou um passe em profundidade que encontrou Paulinho em posição irregular.

9' Pontapé de canto, Sporting marcado por Nuno Mendes. A defesa do Farense acaba por afastar após um primeiro cabeceamento de Coates

9' Pote desmarca João Mário que entra na área e tenta o remate. Beto consegue afastar para canto

8' Coates afasta a bola que sobra para Gauld. O escocês tenta o remate mas a bola sai por cima

3' João Mário tenta desmarcar Pote na área, mas o jogador leonino é apanhado em posição irregular

Início 1ª parte

Por seu lado, o Farense sofreu o quinto desaire nas últimas seis jornadas, e manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 22 pontos, apenas mais um do que Nacional, anfitrião dos 'dragões' no domingo.