27'- Fábio Silva tentou o golo de cabeça, mas com a oposição do central Artur Jorge, não criou perigo.



21'- Loum remata forte e acerta em Semedo, que fica combalido.



17'- Remate de Corona ao poste.



15'- Mansilla cruza com perigo para a área, corta Alex Telles.



11'-Duas investidas pela direita criaram calafrios à defesa sadina, mas os cruzamentos foram ambos inconsequentes.



10' -O jogo encontra-se parado para Alex Telles ser assistido, depois de ter chocado de cabeça com Zequinha.



6' - A bola tem andado muito pelo meio-campo, não tendo ainda havido qualquer oportundiade de golo. Até ao momento, o FC Porto tem tido mais posse de bola, mas não está a conseguir criar perigo.



1' - Começa o jogo no Estádio do Dragão.



Depois de ter vencido o Coimbrões, por 5-0, O FC Porto tem agora um teste mais exigente, desta vez frente ao Vitória de Setúbal para o encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.



As duas equipas defrontam-se este domingo às 17h30.



Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Tecatito, Danilo, Loum, Otávio, Marega e Fábio Silva



Em atualização