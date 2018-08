Belenenses 0-1 FC Porto

Acompanhe ao minuto a partida entre os dragões e os azuis do Restelo.

Onze inicial do Belenenses: Muriel; Viana, Sasso, Gonçalo Silva e Bergdich; Lucca, Nuno Coelho e Ljujic; Fredy, Keita e Licá





Onze inicial do FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi; André Pereira e Aboubakar



Onze inicial / Starting Eleven: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Herrera (cap.), Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, André Pereira e Aboubakar









O árbitro da partida é Carlos Xistra.

Árbitro: Carlos Xistra; Assistentes: Paulo Soares e Pedro Martins; 4.º árbitro: José Rodrigues; VAR: João Capela; AVAR: Venâncio Tomé





Sai Ljujic (lesionado), entra DálcioBrahimi com perigo dentro de área podia ter feito mais. Atira ao lado o jogador dos dragões.Belenenses tenta subir as linhas, mas o Porto tem impedido os azuis do Restelo de chegar perto da baliza.Pedem penálti os jogadores e adeptos do Porto. Xistra manda seguir.Insiste o Belenenses mas Fredy faz falta.Remate bate na barreira e vai para. Limpa a bola Alex Telles após a cobrança do canto.Carlos Xistra assinala falta para o Belenenses. Pode criar perigo a equipa do Belenenses.Belenenses na resposta ao golo do Porto atira para defesa tranquila de Casillas.Diogo Leite cabeceia para o fundo das redes defendidas por Muriel.Alex Telles conquista um livre perigoso para a baliza do Belenenses.Oportunidades a surgirem para ambas as equipas, Porto a falhar duas vezes a sair a jogar perto da área e quase deu golo para o Belenenses. Na resposta André Pereira enviou a bola à trave.Cruzamento de Maxi e cabeceamento de André Pereira à trave.Remate do Belenenses mas Casillas atento agarra a bola.Nova falha na defesa do Porto. Mau passe para Casillas quase a resultar em golo. Keita ganha oPorto com perigo na área do Belenenses mas Brahimi acaba por perder a bola.Muriel falha a sair a jogar, Porto recupera quase em cima da área mas uma má receção de Aboubakar acaba com as hipóteses de sucesso neste lance.Bom futebol de parte a parte nos primeiros 13 minutos. Ambas as equipas a procurar chegar ao golo.Belenenses entra bem no jogo, ganha. Limpa a defesa do Porto.Belenenses com muito perigo a rematar por cima. Foi Keita que esteve perto do primeiro no Jamor.Dragões com perigo na área do Belenenses mas Muriel sai da baliza e termina o lance ofensivo.Porto tentava explorar a ala esquerda através da corrida de Alex Telles, mas o passe sai demasiado alto, lançamento para o Belenenses.Os azuis do Restelo procuram encontrar soluções ofensivas através do contra ataque nestes primeiros minutos, mas o Porto está irrepreensível na defesa até ao momento.Jogada bem construida pela lateral esquerda mas a linha avançada do Belenenses não consegue finalizar da melhor maneira.Belenenses tira a bola de zona de perigo e inicia um contra ataque que acaba nas mãos de Casillas.para o Porto. Tentativa de Marega rematar dentro de área, o defesa do Belenenses atira para canto.Inicio da PartidaConheça os onzes iniciais depara o jogo deste domingo no Estádio do Jamor: