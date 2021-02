Conselho de Disciplina instaura processo a Pinto da Costa e a diretor de comunicação do FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta sexta-feira que foi instaurado um processo disciplinar a Pinto da Costa e a Francisco J. Marques, presidente e diretor de comunicação do FC Porto, respetivamente.



Segundo o comunicado, o processo disciplinar ao dirigente do FC Porto surge "na sequência de participação disciplinar apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas a órgãos de comunicação social", surge mencionado do comunicado, a propósito do líder dos dragões. Também o processo a J. Marques surge "na sequência de participação disciplinar apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF, tendo por objeto declarações proferidas a órgão de comunicação social".

