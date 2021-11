Contrato de Cristiano Ronaldo na Juventus alvo de investigação

O contrato que Cristiano Ronaldo celebrou com a Juventus em 2018 está a ser investigado pelas autoridades italianas. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal e irregularidades financeiras por parte do emblema de Turim. O documento do português – que não é visado no processo – é um dos 62 contratos que estão a ser escrutinados e que terão proporcionado ao clube mais-valias no valor de 282 milhões de euros.Segundo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o presidente, Andrea Agnelli, o ‘vice’, Pavel Nedved, e o antigo diretor-desportivo Fabio Paritaci (atualmente no Tottenham ) estão a ser investigados. A operação, realizada pelas Finanças italianas à sede da Juventus, teve lugar na passada sexta-feira com documentos relativos ao período entre 2019 e 2021 a serem confiscados para apurar crimes de falsa comunicação das sociedades cotadas e emissão de faturas de transações inexistentes. Entre estes negócios, constam as transferências de João Cancelo da Juventus para o Manchester City (2019), com Danilo e Félix Correia em sentido oposto.A Juventus ainda não se pronunciou.