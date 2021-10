Os negócios do Benfica que estão na mira da Justiça envolvem 21 jogadores e um treinador e movimentaram mais de 135 milhões de euros, segundo as contas feitas pelo CM. Estão em causa as transações durante a presidência de Luís Filipe Vieira ao longo de mais de uma década que levaram à compra ou venda de passes de jogadores.