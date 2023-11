Há funcionários do universo empresarial do FC Porto (clube e empresas associadas à SAD) irritados com um email enviado pelos Recursos Humanos sobre a próxima assembleia geral (AG) do clube, depois de amanhã, que vai discutir e votar a alteração dos estatutos - tem suscitado polémica a mudança de um artigo que facilita os negócios entre o FC Porto e familiares dos membros dos órgãos sociais.









