O Corinthians está interessado em Jorge Jesus, apurou o CM, e já se colocou em campo para tentar desviar o treinador português do Atlético Mineiro, o clube mais adiantado nas conversações com o antigo técnico do Benfica. As águias são parte interessada, porque terão de pagar quase 5 milhões de euros a Jesus e à sua equipa técnica se estes não encontrarem trabalho até ao fim da atual temporada.