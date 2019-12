Craques do futebol gastam milhares em carros e diamantes

Quando se tem um orçamento ilimitado como o de Cristiano Ronaldo – que ganha mais de 3500 euros por hora, mesmo que esteja sentado no sofá – não há limites para a imaginação, nem para o plafond, na altura de ir às compras.Ao longo dos anos, CR7 tem desfrutado, e bem, do seu estatuto de estrela e, hoje em dia, podia dar-se ao luxo de conduzir um carro diferente a cada dia da semana... ou até do mês. Da sua garagem faz parte o carro mais caro do Mundo, um Bugatti de 11 milhões. O craque comprou ainda um jato privado, de 19 milhões, e tem uma paixão por joias milionárias.Um gosto comum a quem tem muitos milhões como Neymar que, vaidoso assumido, tem uma coleção de brincos com diamantes e até uma capa de ouro para o telemóvel. Já Messi, usou o dinheiro para construir uma casa digna de estrela, e para um pormenor que deu nas vistas: nas escadas do seu jato privado tem inscrito o nome de toda a família.Faiq Bolkiah tem a maior fortuna do Mundo do futebol e não propriamente pelo ordenado que recebe, uma vez que joga nas reservas do Leicester. É que o jovem, de 19 anos, é sobrinho do sultão do Brunei, que tem uma fortuna incalculável. Faiq tem a seu dispor mais carros do que Ronaldo, iates de luxo, e como animais de estimação da família há dois tigres.Sadio Mané, estrela do Liverpool, foge à regra e rejeita o consumismo desenfreado de grande parte dos futebolistas. "Para que quero 10 Ferraris ou dois aviões? Passei fome e trabalhei no campo. Agora, com o que ganho graças ao futebol, posso ajudar outras pessoas", disse o internacional ganês.