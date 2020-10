Cristiano Ronaldo agradece profissionalismo de bombeiros durante transporte de ambulância

Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira acompanhado por duas bombeiras da corporação de voluntários do Dafundo, no concelho de Oeiras, no trajeto de ambulância que fez entre a Cidade do Futebol e o Aeródromo de Tires, onde embarcou no avião ambulância em direção a Itália.

O CM apurou que o capitão da seleção portuguesa, que irá estar ausente do compromisso da equipa das quinas desta quarta-feira por ter testado positivo à Covid-19, entrou na ambulância com uma máscara, e sem qualquer outro equipamento de proteção.

As paramédicas dos bombeiros do Dafundo, por seu turno, estavam equipadas com Equipamentos de Proteção Individual habituais no transporte de doentes infetados com o novo coronavirus, e que consiste em proteção para o rosto, mãos, tronco e pés.

Perante este cenário, CR7 agradeceu o profissionalismo do tratamento de que foi alvo, e mostrou boa disposição no percurso até Tires, onde saiu da ambulância diretamente para o avião-ambulância que o transportou para Itália.