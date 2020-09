Adolescente infetada com Covid-19 é violada por paramédico em ambulância

Uma jovem adolescente de 19 anos foi alegadamente violada pelo paramédico que conduzia a ambulância que a transportava para o hospital, após ter testado positivo para a Covid-19.

A jovem foi atacada por um homem identificado como V Noufal, de 29 anos, no distrito de Pathanamthitta em Kerala, na Índia. O caso aconteceu na noite de sábado passado e o alegado agressor foi detido no domingo.

De acordo com os meios de comunicação indianos, o homem foi buscar a jovem a um hospital, após esta ter testado positivo para o novo coronavírus, e no caminho para um centro de tratamento Covid Firstline, conduziu a ambulância para um lugar isolado e violou a jovem por volta das 22h00. Antes de a largar no destino, ameaçou-a para que não contasse a ninguém.

No entanto, a vítima acabou por revelar o ataque de que tinha sido alvo e o homem foi detido na manhã seguinte. Fonte do Ministério da Saúde indiano explicou que, devido à situação atual, os pacientes viajam sozinhos com o motorista na ambulância, para limitar a exposição dos profissionais de saúde a pessoas infetadas – a não ser que se trate de um caso grave.