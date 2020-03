Mortes por coronavírus batem novo recorde em Espanha

Espanha registou este sábado um novo recorde de mortes em apenas 24 horas, com 832 vítimas. O número total de mortos chega aos 5690, enquanto o número de infetados está cifrado em 72 248. Para além destes valores, o Ministério da Saúde anunciou que há mais de 40 mil pessoas hospitalizadas, enquanto cerca de 12 mil já recuperaram.



Até ao momento, a capital, Madrid, continua a ser a zona mais afetada pela pandemia, com o número total de casos a chegar aos 21 520, enquanto são contabilizadas 2757 mortes.







PORMENORES

Itália com mais 889 mortos

Últimos dados conhecidos da situação em Itália, este sábado à tarde divulgados, dão conta de mais 889 vítimas mortais em 24 horas, mais 3651 casos positivos e 1434 recuperados. Desde o início da pandemia de Covid-19 morreram 10 023 pessoas.

Fabricar ventiladores

O presidente dos EUA anunciou que o país vai fabricar ou comprar 100 mil ventiladores nos próximos 100 dias. Trump recorreu a uma lei do tempo da Guerra da Coreia para colocar a General Motors a produzir.

Baixa número na China

O número de doentes em estado grave ou crítico na China é de 921, pela primeira vez abaixo do milhar desde janeiro. A Europa conta mais de 300 mil infetados e acima dos 20 mil mortos.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Proibida entrada de estrangeiros por via aérea no Brasil

O Governo brasileiro proíbe, desde este sábado e durante um período de 30 dias, a entrada no país de todos os cidadãos estrangeiros por via aérea, de forma a travar a expansão do coronavírus. A medida, que não impõe restrições ao tráfego de carga nos aeroportos, foi emitida após a Covid-19 ter chegado às 27 unidades federativas do Brasil (26 estados mais o Distrito Federal), país com 210 milhões de habitantes que este sábado registava 93 mortes.



Emergência nacional em Cabo Verde

O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, declarou este sábado a situação de emergência no país por 20 dias, uma medida tomada pela primeira vez na história de Cabo Verde. A declaração foi feita após a comissão permanente da Assembleia Nacional ter aprovado, na sexta-feira à noite, o pedido do presidente.



Verba para combate em Angola

O Conselho de Ministros de Angola aprovou o decreto presidencial que avança com medidas de resposta ao impacto da pandemia. Uma delas passa por desmobilizar recursos do Fundo Soberano, no valor de 1,5 mil milhões de dólares - cerca de 1,3 mil milhões de euros -, mediante o compromisso de uma futura recapitalização.

Registado novo caso de coronavírus em Moçambique

Moçambique registou um novo caso de Covid-19, elevando o total para oito. "O novo caso é um de transmissão local. Temos no país, até agora, de forma cumulativa, oito casos positivos, seis importados e dois de transmissão local", referiu este sábado o ministro da Saúde, Armindo Tiago. No país recomenda-se a suspensão de iniciativas com mais de 50 pessoas e há quarentena obrigatória para viajantes e isolamento domiciliário para casos suspeitos.



VOLTA AO MUNDO

Drama em Nova Iorque

O presidente da câmara de Nova Iorque diz que a cidade só tem material médico até 5 de abril. "Estou muito preocupado com o que pode acontecer. Não sei se vamos ter equipas e o material médico necessário", alertou Bill Blasio.

Pai e filha morrem

A Covid-19 destruiu uma família britânica em apenas 24 horas. Um pai e uma filha morreram vítimas do novo vírus. Sudhir Sharma trabalhava no Aeroporto de Heathrow, Londres. A filha, Pooja, tinha 33 anos e era farmacêutica.

Jovem salva-se

Um jovem inglês de 21 anos, vítima de doença crónica pulmonar, deixou uma mensagem de esperança, depois de vencer a batalha contra a Covid-19, após duas semanas de tratamento: "podemos vencer isto", escreveu Daniel Mclnerney.

Praças antónio costa

As declarações de António Costa acerca da posição da Holanda sobre Espanha merecem elogios no país vizinho. "Uma praça com o nome de António Costa em cada povoação de Espanha", diz um usuário da rede social Twitter.

Hino de esperança

"You'll Never Walk Alone" (vocês nunca caminharão sozinhos). O cântico dos adeptos do Liverpool antes de cada jogo foi entoado por médicos e enfermeiros holandeses para confortar os doentes infetados com a Covid-19.

Rio sem banhistas

Polícia Militar esteve este sábado em força nas praias do Rio de Janeiro, Brasil, ordenando aos banhistas que abandonassem o areal. O objetivo é evitar ajuntamentos. Quem não respeitar a ordem é preso e levado para a esquadra.

Primeira vítima real

A princesa María Teresa de Bourbon-Parma é a primeira vítima mortal da Covid- 19 pertencente a famílias reais. A prima do rei de Espanha, Felipe VI, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, em Paris. Nunca casou e não teve filhos.

Família feliz

Candela Sande tem 30 anos e teve o seu primeiro filho este fim de semana. Baltazar Perotti, assim se chama, nasceu poucas horas depois de o governo argentino ter decretado a quarentena obrigatória. O pai do bebé ainda pode assistir ao parto.

Rússia fecha portas

A Rússia anunciou que vai fechar totalmente as suas fronteiras (marítimas, ferroviárias e rodoviárias) a partir de amanhã. O governo russo já tinha decretado o fecho de várias atividades comerciais, incluindo de restauração, até 5 de abril.

Sem sinais do corpo

A família de Manuel Pérez Luis, de 75 anos, vítima mortal da Covid-19, não consegue consegue encontrar o corpo. Há uma semana que procura o corpo nas morgues de Madrid, mas sem êxito. "Estamos destroçados", conta a irmã.