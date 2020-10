Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, apesar de se encontrar assintomático.

Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid-19 e foi transportado esta quarta-feira para a sua residência em Turim, Itália, onde irá cumprir o período de isolamento.Para fazer o transporte do craque foi escolhido um avião-ambulância que estacionou no Aérodromo de Tires, em Cascais, de onde descolou.sabe que a aeronave se chama Learjet 45XR LX-ONE e está altamente equipada por dentro com todas as comodidades.