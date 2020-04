Cristiano Ronaldo apanhado a treinar no Estádio do Nacional da Madeira. Veja as imagens

Cristiano Ronaldo está na Madeira a cumprir um período de quarentena profilática, devido à pandemia global de coronavírus que está a assolar o Mundo, acompanhado pela família. Mas nem assim o craque da Juventus deixa de treinar.

O jogador foi visto em treinos no Estádio do clube Nacional da Madeira, na Choupana, avança o Diário de Notícias da Madeira.