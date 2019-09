Cristiano Ronaldo arrasa redes sociais após ganhar prémio de melhor jogador do ano

O futebolista Cristiano Ronaldo conquistou esta segunda-feira o prémio de melhor jogador do ano na Gala das Quinas de Ouro 2019, deixando uma crítica às redes sociais e à imprensa.CR7, que falava após a atribuição do galardão entregue por 11 crianças, num evento de decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, salientou ser um privilégio estar rodeado pelos mais novos e relembrou ainda o Sporting."Este mundo está tão rápido, com as redes sociais, pela imprensa que têm sido uma selvajaria. Foi um ano extremamente complicado a nível pessoal. Nunca se deixem influenciar pela imprensa. Não deixem que ninguém vos puxe para baixo. Pensem que um dia vão ser alguém na vida. Foi o que fiz. Não posso deixar de referir que o Sporting merece um premiozinho. Para a próxima", disse Cristiano Ronaldo.Numa cerimónia que atribuiu 20 galardões, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, aquando da entrega de melhor equipa do ano, apontou o foco para a formação 'encarnada'."Este premio reconhece a mudança de paradigma iniciado com Rui Vitória e continuado pelo nosso treinador Bruno Lage. O Benfica, pelo campeonato que ganhou, foi efetivamente o melhor e tinha oito jovens do Caixa Futebol Campus. Garantimos à FPF que vamos continuar a apostar nos jovens como temos feito até agora. Dedico este prémio a toda a família benfiquista, que arrastou a equipa para a conquista do título nacional", afirmou.Outro dos premiados foi Bruno Lage, que recebeu o troféu do melhor treinador do ano, fez uma breve passagem pela sua carreira como treinador, na qual defrontou Fernando Santos e Vítor Oliveira, outros dos nomeados, reconhecendo que saiu derrotado na maioria das vezes que os defrontou."Para ganhar, temos de perder muito. Ninguém gosta de perder, mas temos de saber perder", retorquiu.O Conselho Quinas de Ouro incluiu nove elementos: Luís Figo (presidente), Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela FPF, Vítor Baía, Carla Couto e Joaquim Rebelo, indicados pelo Sindicato dos Jogadores (SJPF), António Oliveira, José Carlos Castanheira e Carlos Dinis, indicados pela Associação Nacional de Treinadores (ANTF).Lista dos vencedores da Gala Quinas de Ouro 2019:- Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)- Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva (Levante/Lyon)- Treinador do ano futebol masculino: Bruno Lage (Benfica)- Treinador do ano feminino: Miguel Santos (Sporting de Braga)- Treinador do ano formação: Mário Silva (FC Porto Juniores A em 18/19)- Equipa do ano masculino: Benfica- Equipa do ano feminina: Benfica- Jogador do ano futsal: Ricardinho (Inter Movistar)- Jogadora do ano futsal: Fifó (Benfica)- Treinador do ano masculino futsal: Joel Rocha (Benfica)- Treinador do ano futsal feminino: Luís Conceição (Seleção Nacional de futsal)- Equipa futsal masculino: Benfica- Equipa futsal feminino: Benfica- Jogador futebol praia: Madjer (Sporting)- Equipa do ano futebol praia: Seleção Nacional A- Quinas de Platina: Fernando Santos (Selecionador nacional de futebol)- Prémio Vasco da Gama: Sporting (Futsal), Sporting de Braga (Futebol de Praia) e FC Porto (Sub-19)- Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira- Prémio Presidente: Catarina Furtado- 11 do ano I Liga 2018/19: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto), Grimaldo (Benfica), Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) e João Félix (Benfica)