Corria o minuto 34 do jogo entre Arsenal e Man. United quando o cruzamento de Matic encontrou Cristiano Ronaldo no interior da área. De primeira, com o pé esquerdo, CR7 empurrou a bola para o fundo da baliza. Ao contrário do que já fez centenas de vezes, o internacional português não foi efusivo nos festejos. Não deu o habitual salto, nem disse o típico ‘siiii’. Ontem, o momento era outro. Ontem, Ronaldo quis homenagear o filho recém-nascido que perdeu na passada segunda-feira. Depois de marcar, correu sozinho, e de semblante fechado limitou-se a olhar e a apontar para o céu. Uma singela homenagem.









No fim da partida, Ronaldo partilhou essa imagem no seu Instagram, apenas com um emoji (símbolos usados nas redes sociais) de um coração. Sem mais comentários. Nem sobre as homenagens de que foi alvo - os adeptos voltaram a bater palmas ao minuto 7, o da sua camisola - nem sobre o que sentiu no regresso aos relvados após a perda pessoal que deixou marcas. O seu treinador confessou que foi CR7 quem pediu ontem para não marcar um penálti (Bruno Fernandes desperdiçou essa oportunidade, acertando no ferro), remetendo mais explicações para o craque.

Apesar do golo marcado e de ter estado em campo os 90 minutos, Ronaldo não evitou a derrota (1-3) do Man. United que praticamente torna uma miragem o acesso à próxima edição da Champions. Além de CR7 e Bruno Fernandes, Diogo Jota também foi titular nos ‘red devils’. O Arsenal contou com Cédric e Nuno Tavares, que marcou um golo.