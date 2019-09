Cristiano Ronaldo desfez-se em lágrimas numa entrevista com

"Eu realmente não conheço a 100% o meu pai. Ele era uma pessoa alcoólica. Eu nunca falei com ele numa conversa normal. Foi difícil", revelou Cristiano.



O craque tinha 20 anos quando o pai morreu de insuficiência hepática. José acabou por perder as grandes conquistas do filho durante a sua carreira.





